Lunes 10 de mayo de 2021, p. 10

Los jóvenes necesitan irse de casa poco a poco, dejar a sus padres y emprender su propio camino, pero la pandemia de Covid-19 los detuvo. Lo peor es que a más de un año de la suspensión de clases presenciales, les tenemos que seguir pidiendo que esperen, pues el riesgo continúa , así como las alteraciones por ansiedad y depresión, advirtió la sicoanalista Lourdes Quiroga Etienne.

Aunque la vacuna ha traído esperanza y un mejor humor en quienes ya la recibieron, está por verse cuántas personas lograrán superar los trastornos mentales. Todos tenemos ansiedad. Es útil cuando vas a hacer un examen, te hace estudiar, pero si continúa al grado de paralizarte se convierte en un problema.

Con el coronavirus predomina la ansiedad por la incertidumbre. No saber qué pasará si me enfermo, qué me va a pasar . Conforme hay más información acerca de las medidas de prevención e higiene y, en especial, si por su edad les toca vacunarse, el trastorno debe disminuir. Quienes no lo logran es porque desde antes tenían un problema sin atender, comentó la especialista.

En entrevista, señaló que en la organización Sique y Cultura, a la que pertenece, los terapeutas se organizaron en turnos para atender las llamadas telefónicas de las personas que durante el último año han enfrentado ansiedad y depresión, los trastornos más frecuentes pero con diversas manifestaciones por edad, sexo y condición económica.