Al concluir su gira privada de supervisión por el sureste del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que incluye la creación de diez parques industriales y el tren Transístmico, estará bajo operación del Estado y no se concesionará a particulares y mucho menos a extranjeros. Al estar concluido se encomendará a la Marina.

Con el corredor se busca el traslado de mercancías entre los puertos del Pacífico y el Atlántico mediante el tren Transístmico, acompañado de una decena de parques industriales a lo largo de esta franja.

López Obrador refirió que el proyecto original lo soñó Juárez , pero lo hizo realidad Porfirio Díaz. No obstante, no tuvo el éxito esperado, pues los países del Pacífico no tenían la importancia comercial de ahora.

Mientras que antes los puertos de Veracruz y Tampico concentraban la mayor cantidad de recepción de mercancías, sostuvo que ahora el principal comercio marítimo viene desde el Pacífico.

Aval de comunidad zapoteca

Durante una asamblea desarrollada ayer, las autoridades comunitarias de San Blas Atempa, Oaxaca, aprobaron por unanimidad el desarrollo en esta localidad de uno de los Polos para el Bienestar, que forman parte del corredor Interoceánico. Demandaron el cuidado de los recursos naturales y contratación de habitantes de la demarcación. El gobierno federal informó en un comunicado sobre el compromiso de atender las peticiones, lo cual quedó asentado en un acta para darle seguimiento.