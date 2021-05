Para salvar la controversia y decidir qué hacer con el caso Trump, Facebook apeló al comité asesor creado el año pasado con una veintena de personajes, que funcionan como Corte interna y decide cuándo, cómo y con qué alcances se cancela una cuenta en su plataforma. Los asesores no pudieron llegar a una conclusión y decidieron que, en última instancia, Mark Zuckerberg, fundador y poseedor de la mayoría de las acciones de Facebook, asumiera esa responsabilidad. El capítulo no está cerrado y no está claro cuál será la conclusión sobre la forma de acotar este tipo de excesos. Pero a final de cuentas la pregunta es: ¿hasta dónde es válido y deseable permitir que la libertad de expresión se transforme en libertinaje, dando paso a todo tipo de excesos como el que ocasionó la invasión de la sede del Congreso? y, ¿qué tan válido es que una corporación o un individuo censure la libertad de expresión? Alguien respondió, no sin un poco de sorna y cinismo: es válido mientras los intereses de las corporaciones y la libre empresa queden a salvo. Y en esas andamos.