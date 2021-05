L

eer a Juan Villoro inevitablemente me provoca reacciones absolutamente dialécticas: dejo de leer o sigo leyendo obsesivamente las mismas historias que ni siquiera podría considerar como inusitadas verdades o inimaginables fantasías. Me propongo intentar de esto objetivas tomografías y compartirlas con ustedes.

Hoy tengo a Leonardo Padura y a Jonas Jonasson formaditos en mi lista de espera, aguardando para que, en el primer momento, devore sus nuevas creaciones con la misma fruición con la que terminé la página final del libro que, de cada uno de ellos, recientemente leí. Pero también necesito regresar a don Mauricio Magdaleno y encontrarme yo entre Las palabras perdidas, o rastrear mis orígenes en la Memoria personal de un país que dibuja, con el más sensible y lúcido trazo de un hombre de excepción –Alejandro Gómez Arias– la historia de una nación: Me place releer, con frecuencia, las páginas de don Rafael F. Muñoz: la elegía del Mezquite, incluida en el relato de cuando Se llevaron el cañón para Bachimba , me sigue poniendo los pelitos de punta.

Y qué decir de los versos de la adolescencia que, sin razón ni provocación alguna, son exhumados de no sé qué parte de mi magín y luego regurgitan en mi garganta y como loquito (pero de la cabeza, diría mi maestro Berrueto), me descubro a las puertas del hotel Emporio, musitando: Mujeres que pasáis por Reforma, la avenida, tan cerca de mi vista, tan lejos de mi vida... O: Quiero morir cuando decline el día, en altamar y con la cara al cielo .

Al fin y al cabo, cómo iban a saber Gutiérrez Nájera o José Juan Tablada que, en ese entonces, yo no conocía ni Nueva York ni ese titipuchal de agua al que se le conoce, bellamente, como el mar. Pero ya no puedo seguir con confidencias personales, que seguramente a pocos importan, sin explicar mi afirmación inicial sobre las consecuencias que me acarrea leer los cuentos de Villoro. Ya tengo desde el año pasado leyendo y releyendo dos de sus libros y aún no me atrevo a contestar con plena certidumbre la interrogante planteada por Juan desde hace 10 años: ¿Hay vida en la tierra? Menos aún, a un año apenas, no logro explicar mi entusiasta voto aprobatorio para un magistral Examen extraordinario.

Pero, ¿qué tiene que ver don Juan Villoro con el tema en el que la obsesiva columneta ha estado neceando durante las semanas recientes: el negocio de las empresas farmacéuticas? Pues un comentario que nos hizo uno de sus estrafalarios personajes, sacados de la nada y que, generalmente, nos asombran con su abrumadora e inobjetable realidad y que, quién lo creyera, están a nuestro lado y no los identificamos hasta que compartimos con ellos la mesa: un gurú naturista gringo en el aeropuerto de Zihuatanejo sostiene: La industria médica es la otra forma de la enfermedad . ¿Conocen ustedes una calificación más concreta, veraz y comprensible del problema que estamos padeciendo?