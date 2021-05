Así, hoy nos gritan Colombia y su pueblo digno, ante el embate del cobarde Estado-gobierno asesino.

La intentona (reculada por el pueblo) del presidente Iván Duque para incrementar los impuestos, lo pintan de cuerpo completo como el títere del actual procesado judicialmente, el ex presidente Álvaro Uribe. Esto no es más que la muestra palpable de la derecha latinoamericana domada como una bestia por la oligarquía trasnacional.

Nos corre viento nuevo y fresco, signados en el octubre de 2020, el regreso de Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia después del golpe de Estado a Evo Morales en 2019 y el referendo por una nueva Constitución en Chile para borrar la de la dictadura pinochetista.

Sobre estos dos ejes y algo más, como sea, en México y Argentina y el probable regreso de Lula da Silva en Brasil; con esto o lo que más juntemos hasta estar completos, que les quede claro, no va sola, ¡Colombia somos todas las manos latinas!

Ismael Cano Moreno, Congreso Social

Agradece vacunación y pide que se reintegre a empacadores en labores

Agradezco el plan de vacunación que nuestro gobierno que ha implementado para protegernos contra la pandemia, así como la notable campaña realizada en la Ciudad de México, lo cual nos permite pedir con respeto a la doctora Claudia Sheinbaum que se nos reintegre a nuestras labores como empacadores, con total seguimiento a las recomendaciones sanitarias vigentes.

Rogelio Calzada

Solicita reposición, sin trabas, de credencial de pensionado del Issste

Soy pensionado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Toluca, estado de México. Por un descuido perdí mi credencial de pensionado, la cual ya estaba vencida. Sin embargo, cuando acudí a pedir la reposición del documento me salieron con que debía levantar un acta, sin especificar dónde.

Supuestamente eso era para evitar que alguien hiciera mal uso de ella, pero no entiendo cómo se puede hacer mal uso de esa credencial si no implica manejo de dinero y sólo es de utilidad personal.

Esto me parece un exceso de burocratismo. Me causan problemas y soy mayor de edad: Debo salir a la calle cuando aún existe la recomendación de quédate en casa .

No puedo realizar otros trámites con el sindicato y otras instancias. Me hacen perder tiempo (el cual es irreparable) y me exponen al contagio.

Luis Hernández Romero