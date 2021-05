Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Lunes 10 de mayo de 2021, p. 9

Para la promotora cultural Daniela Valdez García, los artesanos mexicanos no tienen oportunidad de promover sus productos por Internet. El gobierno tiene programas de apoyo que no les ayudan de mucho; no los hacen ver el panorama que hay fuera de sus comunidades .

En charla con La Jornada, la también estudiante de odontología reflexiona respecto de la venta de ropa con bordados característicos de regiones del país por marcas extranjeras.

Originaria de Irapuato y mediante su cuenta de Twitter e Instagram, la joven comparte con sus seguidores hilos con los nombres y contactos de artesanos mexicanos que venden textiles por Internet, así como imágenes de su trabajo, para promover la compra directa.

“Desde los 14 años inicié con la promoción de textiles, primero con rebozos, luego con trajes autóctonos y ahora de la indumentaria tradicional. Cuando uso un traje típico todo mundo quiere tomarme fotos, pero cuando visto indumentaria indígena recibo puro odio.

“Mi familia y yo viajamos mucho a comunidades indígenas del país; cuando veía a los nativos con su indumentaria me preguntaba: ‘¿por qué en la ciudad no se usan esos vestidos?’