icen que ya podemos bajar la guardia tantito. Pasamos, oficialmente, al semáforo amarillo, para que las cámaras del control nos puedan retratar un poco mejor. Para hacernos creer que podemos respirar a nuestras anchas. Desde que empezó la pandemia, con todas sus reglas, no hemos conocido verdaderamente gente nueva. En el sentido de conocerla (no necesariamente el bíblico). Cero punto uno viajes, si acaso alrededor del Ombligo de la Luna y poco más. En todo lugar público doblemente enmascarados, a medio rostro un esparadrapo profiláctico y una careta posmoderna que hace robot el aspecto de cualquiera. Caras vemos, de lejos o a control remoto, corazones no sabemos. A muchos los vencen las ganas de dar rienda suelta al paseo y el descaro, mas su tozudez forzada no proporciona encuentros fértiles.

Comer en público se convirtió en un buen pretexto para sacar a relucir el rostro, así que nos podemos ver sonriendo, gesticulando, masticando. La humanidad está en los detalles.

A los jóvenes les viene bien jugar a la ruleta. Los subterfugios para generar contactos y lo que ellos entienden por encuentros en su presente modalidad, les da chance de conocer dos-tres a alguien que pronto podrían encontrar presencialmente.

A los mayores les refuerza las rutinas, les perfila mejor sus miedos. Los llama a cuidado, a disminuir los riesgos. Después de las vacunas siguen viendo el incendio, mientras el tiempo para la juventud está durando menos y les quedará a deber a los jóvenes. Escuelas y universidades cerradas más de un año, deportivos, bares y parques con acceso restringido. El carácter de los encuentros está mutando en otros y en unos. Las personas cambiaron, los ojos ven distinto. Se renueva la peligrosidad de lo promiscuo y quizás eso estimule pronto un apetito mayor por lo prohibido, si logra vencer a la cultura de la cancelación que se impone en la academia, las artes y la política, donde lo incorrecto debe ser suprimido y las ejecuciones mediáticas están al orden del día.

Hay una como prisa de que comiencen los anunciados roaring twenties más allá de la pandemia para entregarnos al charleston, el hot, el swing y la rumba rumbera. La tasa de natalidad compensará con creces las demasiadas muertes. Igual medio mundo sufre o pelea desastres ambientales o alguna clase de guerra, intestina casi siempre, atizada o aprovechada por los poderes habituales. Digamos que los bailará el que viva.