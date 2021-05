C

omo podemos darnos cuenta, China y su programa espacial va avanzando con éxito. No sabemos si para el presidente Xi Jiping la competencia con otros países sea una prioridad. La política de los retos espectaculares de las décadas de los 60 y 70 no es actualmente, una necesidad política. Ya la llegada a la Luna no es interés de la mayoría de las naciones que tienen programas espaciales, sin embargo, los ingenieros del programa chino del proyecto Long March 5B Y2, sí contempla varias misiones futuras en el satélite de la Tierra.

China nos da el ejemplo. No sólo busca conocimientos en el cosmos, también los compartirá con todos los países que no tienen una tecnología desarrollada, que no cuentan con proyectos propios que les permitan mejorar en diversas áreas. Llama la atención que sean varios experimentos los que se llevarán a cabo a corto, mediano y largo plazos. Por esa razón, los módulos recién lanzados al cosmos están diseñados para que los cosmonautas que lleguen a esos talleres espaciales permanezcan hasta seis meses, sin problemas.

Una vez controlada la pandemia que fue inclemente con la comunidad de Wuhan, por ser la primera población sorprendida por el virus Sars-CoV-2, hace unos días el exitoso lanzamiento del Long March 5B Y2, se celebró a lo largo de toda la nación.

El proyecto espacial está diseñado para colaborar con los países que no tienen recursos para desarrollar experimentos espaciales. El gobierno chino compartirá la información para beneficio de la humanidad, no sólo para la nación del legendario presidente Mao Zedong, también para quienes lo soliciten.

Los experimentos diversos que han sido programados para este proyecto se llevarán a cabo con el apoyo de los homólogos al grupo de científicos de China, tanto de América Latina, como de otros grupos internacionales.

Dentro de lo programado se cuentan los siguientes temas:

• Medicina espacial

• Astronomía

• Ciencia de la vía espacial

• Biotecnología

• Física de fluidos de microgravedad

• Tecnología espacial

Los resultados se pondrán a disposición de Naciones Unidas. El hecho de compartir conocimientos es una acción que, abiertamente, se convirtió en un poder para las grandes potencias, aquellas que tenían recursos para sostener una carrera espacial. Poco se compartía con países como Zambia, Palestina, Haití, Yemen u otros, cuyas prioridades eran distintas, muy diferentes a las de las naciones poderosas y a las de la carrera espacial.

Para terminar con las disputas espaciales entre la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) y Estados Unidos se logró un convenio en el área espacial. Coincidieron en colaborar entre sí, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas, y, aunque se hubieran roto las relaciones diplomáticas. Este es un ejemplo de madurez en beneficio de la ciencia universal.