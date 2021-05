Lejos de desanimarse por las secuelas que persisten, como la necesidad del oxígeno suplementario y evitar esfuerzos grandes para no cansar los pulmones , el médico está contento porque amo mi profesión. La felicidad más grande es ver la sonrisa de mis pacientes cuando terminamos el trabajo .

▲ El dentista Gerardo Lazcano Campos es un sobreviviente de la infección por el nuevo coronavirus que le dejó severas secuelas. En la imagen de arriba, con uno de los primeros pacientes de su nueva normalidad y en la de abajo, su hermana Patricia lo atiende el pasado 10 de marzo en su rehabilitación, después de haber sido dado de alta. Foto Marco Peláez

Entró una mujer y al verlo se conmovió. Le dijo que lo quiere y le daba gusto verlo bien. Sólo eso y se fue. Es una paciente , comentó después Lazano.

–¿Cuándo decidió que ya podía trabajar?

–Cuando tuve más fuerza. Cuando salí del hospital no me podía mover; para todo necesitaba ayuda: para bañarme, vestirme y comer.

Eso ha quedado atrás. Lazcano hace todo eso solo. Le ayudan a bajar el tanque de oxígeno –vive en un primer piso–; él avanza despacio, inhala y exhala con intensidad en cada escalón y para otras actividades, lo mismo porque se me olvida respirar .

Cuando salió del hospital, el pasado 8 de marzo, no podía sostener ni levantar nada . Sus hermanos y sobrinos le ayudaban para todo y en el consultorio, la fuerza es necesaria para manipular el instrumental, sobre todo el torno o taladro dental, para lo cual requiere mantener el brazo levantado mientras elimina una caries. Al principio, no lo aguantaba o se me iba de lado .

Eso también lo está superando con la ayuda de las terapias de rehabilitación y el ejercicio físico que retomó bajo supervisión médica. Aún es mínimo, dice, comparado con lo que acostumbraba antes de enfermar. Hacía crossfit con rutinas de pesas de hasta 35 kilogramos. Ahora levanta pesas de un kilo. Mi cuerpo se debe acostumbrar otra vez al ejercicio .