Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 9 de mayo de 2021, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a un mes del incendio en la refinería de Minati­tlán ya se restableció la producción de gasolinas en el sitio, gracias al esfuerzo de trabajadores y técnicos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Subrayó que el objetivo de su administración es rehabilitar y modernizar todas las refinerías, en el contexto del rescate a Pemex.

Lo he dicho muchas veces y lo repito: el petróleo no es del gobierno, ni siquiera del Estado, el petróleo es de la nación, es del pueblo de México , expresó ayer en un video de dos minutos, difundido en sus redes sociales, en el que se incluyeron imágenes del incendio de un tanque de la refinería, el 8 de abril. El mandatario señaló hacia el lugar para mostrar que ya no hay nada, hay un tanque como los otros .

Ponderó el trabajo de Protección Civil y del sistema de seguridad de Pemex, así como de los trabajadores y los técnicos para controlar y apagar el fuego, evitando que se extendiera y que se incendiaran todos los tanques. Iba a ser una desgracia mayor , dijo.

Trabajador evitó desgracia mayor