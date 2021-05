No me merezco los insultos ni la actitud de la prensa. En vez de reconocer que alguien del gremio pueda ser cónsul, lo ven como un agravio. Como si ser periodista fuera negativo o terrible .

▲ La periodista fue designada por el presidente López Obrador en el servicio exterior el 28 de julio de 2020. Foto La Jornada

Esas labores, refiere, se tornaron complejas tanto por las reglas en un país musulmán, con costumbres distintas a las mexicanas, como por las limitaciones del idioma. Sólo se habla turco .

En el caso del apoyo y repatriación de esas dos connacionales, a la pérdida se sumó la falta de presupuesto. Se tuvo que negociar con la principal empresa turística entre México y Turquía, Mega Travel, y con la aseguradora para que cubrieran los costos del internamiento en hospitales privados, la estancia de los familiares y el traslado de los cuerpos a México .

Este caso fue parte de las causas por las que explotó el conflicto con tres trabajadores turcos contratados en el consulado mexicano como intérpretes, previo a su llegada y con bajos salarios equivalentes a 7 mil pesos (291 euros).

Asegura que trató de negociar un aumento de salario, pero no se consiguió, por lo que esos empleados respondieron que no trabajarían extra.

En un consulado no hay horarios. Debes responder cuando algo surja. Como con las señoras que se contagiaron de Covid-19. Requeríamos intérpretes para hablar con los médicos, empresas y nada. Estaba desesperada . Admite que cometió un error al confrontarlos y discutir con uno de ellos, pues el 14 de abril pasado se filtró en redes sociales un audio de ese altercado, que provocó críticas en su contra.

“Quienes no procedemos del Servicio Exterior Mexicano tenemos otro panorama, corremos otros riesgos y los asumimos. Prefiero que me digan ‘se saltó la normativa para repatriar dos cadáveres’ y no obtener una medallita, a no ayudar”.