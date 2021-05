Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 9 de mayo de 2021, p. 3

A 14 meses de que más de 600 mil alumnos de educación especial en México suspendieran toda actividad escolar presencial, el contacto con compañeros y amigos, y el acceso a la escuela, principal espacio de su convivencia social, los estudiantes con diversas discapacidades enfrentan abandono, soledad y depresión, porque simplemente nos dejaron solos , afirmaron padres y profesores de este subsistema.

En entrevista señalaron que el programa Aprende en Casa, con el que se imparten contenidos educativos de formación básica por televisión, no consideró que los niños y adolescentes con alguna barrera de aprendizaje requieren de una atención especial, y si bien incluyeron un traductor de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), no es suficiente, porque hay otras discapacidades que no fueron tomadas en cuenta .

Madres de niños con barreras de aprendizaje señalaron que nos dejaron totalmente solos. Mi hijo es autista, pero le era prácticamente imposible seguir las clases por televisión, los contenidos iban muy rápido, y como menores no siempre ponen atención a la pantalla, además de que no incluyeron actividades para niños con discapacidad , señaló Beatriz.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el ciclo escolar 2019-2020 se atendió a 608 mil 609 alumnos de educación básica con alguna barrera de aprendizaje. De ellos, 107 mil 308 tienen discapacidad intelectual; 16 mil 991, discapacidad motriz; 9 mil 270 viven con hipoacusia –disminución de la sensibilidad auditiva en uno o ambos oídos–; 3 mil 821 tienen sordera; 6 mil 604, baja visión, y 2 mil 196, ceguera, mientras 461 mil 729 fueron clasificados por la SEP con otras condiciones.