Sin embargo, dicha política no ha avanzado a la velocidad que todos quisiéramos y las razones fundamentales son que no todos estos proyectos que se anunciaron están a nivel de proyecto ejecutivo. Es decir, que ya se puedan empezar a construir. Otros ya estaban iniciados y son los que están caminando ahora, son una cantidad pequeña en relación con los que se anunciaron , precisó Solares Alemán.

Empresas también aplazan inversiones

Agregó que también las empresas han aplazado inversiones por temas de confianza. Hay muchos ejemplos de cambios que se quieren hacer sobre contratos ya pactados . Por ejemplo, en el tema ferroviario, para el que se busca reducir el plazo de 50 años en la renovación de concesiones de ese sector. Es un cambio radical, los números ya no van a dar , consideró.

Bimsa reporta que al 31 de marzo de 2021 se tiene identificado el inicio de 5 mil 110 proyectos con una inversión de un billón de pesos. Como proyectos potenciales hay 2 mil 773 en el centro del país, 2 mil 610 en el noreste, 2 mil 213 más en el noroeste, 2 mil 571 en la zona oeste y 2 mil 32 en el sureste.

El presidente de la CMIC recalcó que en la medida en que se reactive la construcción se va a reactivar la economía del país, en contracción por seis trimestres seguidos. Manifestó que se requiere más inversión pública, mejor distribuida –que no se concentre sólo en los proyectos más grandes– y más ágil en los procesos. Hay muchas obras carreteras en las que no se ha resuelto el tema de propiedad de la tierra, el derechos de vía, tal como en ocurre con el Tren Interurbano México-Toluca.