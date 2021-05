Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Domingo 9 de mayo de 2021, p. 2

El cuerpo humano ha tenido mucha vigencia ante la irrupción de la pandemia de Covid-19, pero en general ha sido una especie de servidor mudo , al cual sólo le prestamos atención cuando enferma, sostiene el médico y ensayista Francisco González Crussí, quien recientemente publicó tres libros en los que aborda la relación de la filosofía y el arte con las ciencias médicas.

El autor presentó hace unos días los títulos Las folías del sexo: ideas y creencias sobre el sistema genital (Debate), Del cuerpo imponderable: ensayos sobre la visión médica y artística de la corporalidad (Academia Mexicana de la Lengua) y Más allá del cuerpo: ensayos en torno a la corporalidad (Grano de Sal).

González Crussí (CDMX, 1936) sostiene: “He tenido la oportunidad de ver el organismo desde dentro, y por eso prácticamente todo lo que he escrito o dicho ha sido desde el cuerpo. Aunque sea silencioso, para mí está siempre presente.

El cuerpo, últimamente, ha tenido mucha vigencia. Hay muchos escritos, conferencias, libros y revistas que tratan sobre él, pero generalmente no le ponemos atención. Vivimos fuera del cuerpo todo el tiempo. No nos llama la atención excepto cuando se enferma.

En Más allá del cuerpo, el especialista en patología incluye un par de apartados sobre la pandemia actual y el futuro de las enfermedades producidas por el contacto con animales (zoonosis).

El escritor menciona que esa atención ha sido una característica suya: “Hay gente que, sin ser médico, ha hecho reflexiones más importantes, más válidas que las mías, pero yo las he vivido de forma consuetudinaria. Todos los días, durante muchos años, aunque ya estoy retirado, mi labor consistía en eso.

Eso dio pie a muchas reflexiones que tal vez de otra manera no hubiera podido hacer, no me hubieran venido a la mente. En cierto modo, he hecho una especie de deformación profesional u ocupacional.

La forma de escribir sus textos tiende a cierto desenfado, a pesar del dramatismo posible de sus temas. El ensayista explica que eso le viene de su lugar de crecimiento, en la colonia Obrera de la Ciudad de México.

En ese ambiente tiene uno que hacerse de toda suerte de estrategias o escudos para evitar los sinsabores de la pobreza y a veces la miseria. Subterfugios por donde escapar de las presiones y los dolores del día. Uno de esos es el humor. Algo de eso se ha quedado en mi escritura.

El médico inició su carrera en Canadá y trabajó en Estados Unidos desde 1973. Es profesor emérito de la Universidad del Noroeste de Chicago, ciudad en la que habita desde hace más de 30 años. Ha publicado una docena de títulos en español y otros idiomas.