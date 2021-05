S

ervicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) es una muy original organización no lucrativa de la sociedad civil, fundada bajo la inspiración y por iniciativa de don Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 6 de marzo de 1996. Está cumpliendo 25 años de su ejemplar y fructífera existencia. Desde la opción por los pobres, en particular de los pueblos indígenas, y con base en una dinámica liberadora, se identifica como un actor constructor de paz, para la que los conflictos son una expresión de estructuras sociales que generan desigualdad, empobrecimiento e injusticia, y por ello busca cambiarlas mediante la transformación positiva de los conflictos a través de cauces políticos y no violentos.

Desde su consistente evolución institucional, hoy entiende su servicio a la paz, la justicia, y la dignidad de las personas y colectivos mediante el fortalecimiento de actores sociales, a través de la promoción y articulación de procesos e iniciativas civiles, el análisis y el diseño estratégico de acciones, la formación y capacitación de los mismos, la investigación y producción editorial y, sobre todo, la intervención respetuosa y cualificada en procesos de transformación de conflictos sociales. A través de servicios y asesorías en temas como análisis, formación, diseño de estrategias, construcción de consensos, facilitación de diálogos y mediación, Serapaz busca siempre fortalecer a los actores sociales en su intervención en conflictos desde una clara opción por los pobres, con un enfoque integral, de largo alcance, alternativo, fundado en valores para transformar positivamente los conflictos que generan situaciones de desigualdad e injusticias, y entiende su misión como la contribución a la generación de condiciones políticas para el diálogo.

Considera necesario incidir en las condiciones más amplias de lucha y transformación social, por lo cual busca en todo momento promover una cultura de paz basada en la búsqueda continua de justicia y el cumplimiento de los derechos humanos, así como en el impulso de tendencias y actitudes favorables al diálogo y al cambio positivo de conflictos. Es importante destacar que fue a raíz de la crisis del proceso de paz en Chiapas, por el incumplimiento del gobierno de los Acuerdos de San Andrés, cuando Serapaz decidió incursionar en otros conflictos en la nación. Con su experiencia en el proceso de paz en Chiapas se convirtió en una organización pionera en el vínculo concreto entre la paz, los conflictos y los derechos humanos, con base en la maduración de los sujetos sociales.