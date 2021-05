E

n días pasados, ante el disgusto causado por la noticia de que nuestra nación no estaba participando en esta ocasión en la prueba PISA, organizada por la OCDE y aplicada en todos sus países miembros, no obstante su participación en todas las pruebas realizadas desde el año 2000, la Secretaria de Educación Pública dio marcha atrás a esta decisión, comunicando que el examen se realizaría en 2022, una vez normalizadas las clases presenciales; si bien entiendo que ello se debió a que durante el periodo de las siete pruebas anteriores (entre 2000 y 2018) México era gobernado por grupos neoliberales, y que estos exámenes terminaron siendo utilizados para denostar al magisterio nacional como responsable único de los malos puntajes, considero que la nueva decisión se ha dado, tomando en cuenta las dos razones que ahora explico: la primera de ellas se refiere a la oportunidad que nos da esta prueba para medir la magnitud del retroceso que ha causado el Covid-19 y estar en condiciones de definir una estrategia que nos permita superar dicha problemática en el menor tiempo posible, sobre todo sabiendo que la brecha que nos separa de los sistemas educativos europeos y asiáticos debe haberse incrementado, en virtud de los avances tecnológicos con que han contado esas naciones para responder al reto de la educación a distancia, provocado por la pandemia, mientras en nuestro país se ha utilizado la televisión, al no contar con una red de Internet con cobertura nacional, además de que el número de familias que cuenta con equipos de cómputo también es reducido.