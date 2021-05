Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 8 de mayo de 2021, p. 8

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional promovida por el Congreso de Tamaulipas en contra del desafuero del mandatario de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con la cual se busca nulificar la determinación de la Cámara de Diputados.

García Cabeza de Vaca es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber incurrido en el delito de defraudación fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos, por lo cual el Ministerio Público Federal solicitó su desafuero al Congreso federal, lo cual ocurrió el pasado 30 de abril.