seguran los especialistas que existe una relación directa entre el amor a la vida y las primeras experiencias orales, que un niño bien amado difícilmente se convertirá en criminal, violador, tirano o enfermo de poder. Los niños bien amados tienen vocación por la paz. Porque el amor y la gentileza se adquieren en la primera relación amorosa, que es generalmente con la madre. Cuando esa primera relación fracasa, es pobre, fría, autoritaria o extremadamente posesiva, el individuo crece con un vacío emocional que ni el dinero ni el poder pueden llenar en su vida adulta.

En términos freudianos, el pecho bueno es una experiencia fundamental para el desarrollo de una personalidad sana. De la boca nace el amor –puede ser un mantra con sustento neurológico, sicoanalítico y antropológico; al igual que lo tienen las famosas expresiones populares como: ¡Qué poca madre! ¡Es un desmadre! o ¡No tienen madre!