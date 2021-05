Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 8 de mayo de 2021, p. 19

Quito. Un juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador solicitó a Interpol que informe sobre la ubicación del ex presidente Rafael Correa (2007-2017) y de otros siete sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016, antes del inicio de un proceso de extradición, informaron ayer medios locales.

Antes de iniciar el procedimiento de extradición, el nuevo juez ponente del denominado caso Sobornos 2012-2016, Walter Macías, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dispuso que se oficie al jefe de la oficina de Interpol en Quito para que informe sobre la ubicación del ex presidente Rafael Correa , indicó el diario El Universo.

La orden, suscrita el jueves, incluye a los ex ministros María de los Ángeles Duarte (Transporte) y Walter Solís (Vivienda), así como al ex secretario de la Administración Vinicio Alvarado y al ex legislador del movimiento oficialista Alianza Christian Viteri, junto a tres empresarios privados.

En el caso Sobornos, 20 personas fueron condenadas por el delito de cohecho por entregar y aceptar sobornos a cambio de la adjudicación de obras públicas.