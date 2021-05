Juan carlos G. Partida Javier Santos y Antonio Heras

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 8 de mayo de 2021, p. 22

Un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada en El Saucito, en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, dejó saldo de un hombre muerto, decenas de personas desplazadas de cuatro rancherías y el aseguramiento de nueve vehículos (cuatro con blindaje artesanal).

Al cierre de esta edición no había detenidos, a pesar del dispositivo de búsqueda organizado entre autoridades estatales y federales.

A las 6:40 de ayer se reportó al número de emergencias de la presencia de varios sujetos armados en El Saucito. A su arribo, los servicios de emergencia indicaron del hallazgo de un cuerpo y varios autos que presentaban impactos de arma de fuego, informó la Fiscalía del Estado, casi 12 horas después de recibir el reporte.

El ayuntamiento de Teocaltiche señaló en un comunicado los pormenores de la agresión, y pidió a la población no hacer caso de rumores en redes sociales, estar informados a través de canales oficiales y no difundir información que no provenga de fuentes autorizadas para evitar crear pánico en la sociedad .

En el boletín también se indicó que los pobladores desplazados de las poblados de El Saucito, El Rosario, Rancho Mayor y Rancho Nuevo fueron apoyados en la delegación de Mechoacanejo, donde se les suministró víveres y se habilitaron albergues temporales en conjunto con la parroquia católica del Divino Salvador. En redes sociales habitantes de la zona, ubicada en los límites entre Jalisco y Zacatecas en la región Altos Norte (también vecina con los estados de Guanajuato y Aguascalientes), compartieron que poco antes de que ocurrieran los enfrentamientos se vio a un convoy de al menos 20 vehículos, algunos de ellos identificados con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación.