El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que la Fiscalía estatal ya inició una investigación por noticia criminal . Adelantó que no permitirá que la inseguridad se extienda en el norte de la entidad.

Hemos reforzado la seguridad del distrito de Pánuco, no solamente el municipio; en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz hablamos del homicidio de un miembro activo del Morena y también de la privación ilegal de la libertad de un representante del Todos por Veracruz ante el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral. No hay denuncia, pero lo iniciamos por noticia criminal y por los indicios que tenemos. No ha habido denuncia de los familiares .