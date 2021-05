Se logró el objetivo consiguiendo las plazas faltantes y regreso a México feliz por las dos medallas de plata y motivado para seguir entrenando más fuerte , escribió el campeón olímpico juvenil en Twitter.

Yahel Castillo se dijo contento con el resultado (octavo lugar) al lado de Juan Celaya en los sincronizados tres metros, donde ya habían logrado la plaza olímpica por el bronce mundial en Gwangju 2019.

Ahora lo que nos queda es afinar detalles y llegar a (los Juegos Olímpicos de Tokio) con todo , publicó en su red social.