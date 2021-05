▲ Ante decenas de mexicanos, Saúl Canelo Álvarez cumplió con el pesaje al marcar 167.8 libras rumbo a la pelea por la unificación de los títulos supermedianos del CMB, AMB y OMB este sábado contra el británico Billy Joe Saunders, quien detuvo la báscula en 167.4 libras. Ya extrañaba a los aficionados, será una gran pelea y victoria. ¡Viva México! , gritó Álvarez. Saunders, por su parte, fue abucheado y dijo: Estos fanáticos no me molestan, me impulsan a ganar . Foto Afp