La historia suele quedar registrada de maneras injustas: el verdadero autor de la magia de Sticky Fingers se llama Mick Taylor, sustituto de Brian Jones, el inmolado (club de los 27, junto a Janis, Morrison, Hendrix, Amy Winehouse et al.), proveniente de una banda blanca de blues negro: John Mayall And The Bluesbreakers.

Los primeros acordes de Can’t You Hear Me Knocking quedaron hace medio siglo como improntas, junto a otras introducciones indelebles: los primeros compases de la Quinta Sinfonía de Beethoven; los primeros acordes de Learning to Fly, de Pink Floyd; Here Comes The Sun, de Georges Harrison; la entrada triunfal del Danzón número 5, de Pérez Prado.

Ráfagas de energía. Una tras otra como una gota de agua sigue a su par géiser hacia arriba.

Pares inter pares: prima el espíritu puramente musical, exhalaciones del hálito vital: la larga pieza instrumental Can’t You Hear Me Knocking hermana a The Rolling Stones con Pink Floyd en cuanto magia, atmósfera, nicho, ensueño.

La otra pieza pináculo del álbum Sticky Fingers también tiene autoría ignorada, injusta y misógina (válgase la redundancia) como es la historia: Marianne Faithfull compuso Sister Morphine, pero quiere la historia, fea como la adversidad, que sean Jagger y Richards los machitos que se la arrebaten.

Viene a colación el miedo secular transparentado en odio: Yoko Ono propició obras maestras en el grupo The Beatles de manera semejante a como Marianne Faithfull educó al niño Jagger: le dio a leer, por ejemplo, El maestro y Margarita, de Bulgakov, y el niño Jagger compuso en consecuencia Sympathy for the Devil y con Richards arrullaron a la rubia debilidad con As Tears Go By.

Yoko y Faithfull son las malas de la historia, por supuesto, cuando en realidad se trata de reinas, hadas, soberanas, creadoras con méritos propios.

Marianne Faithfull merece Disqueros enteros. Acaba de vencer, vez enésima, a la muerte y responde con nuevo disco: She Walks in Beauty, que reseñaremos en la siguiente entrega.

Lady Lazarus, le llaman, porque ha vencido al cáncer, las drogas más duras, la desazón. Vivió, esa rubia imponente y frágil, en la calle mucho tiempo. Sobrevivió.

Sister Morphine es una de sus obras maestras, pero quiere la historia que los autores sean, injustamente, Jagger y Richards. Par de cabrones. Pero como dicen los científicos juristas: se la pelaron. Ella entabló querella y ganó el juicio, recuperó la coautoría de la canción: ella autora de la letra, Jagger y Richards de la música.

Well it just goes to show

Things are not what they seem

Escribió esos versos Marianne Faithfull en el más puro estilo dylaniano y con su característico sentido de la ironía, y los canta salivando Jagger. El mérito de esa obra maestra pertenece a Marianne Faithfull, que la escribió, y a Mick Taylor, que la embelleció aún más con su guitarra, inspiradísima. A la guitarra de Mick Taylor se pueden aplicar los versos de Lord Byron que rescata Marianne Faithfull en su nuevo disco: she walks in beauty.

Ella, llena de fe, faith full, Marianne Faithfull.

La otra pieza larga y magistral del disco Sticky Fingers, que hoy cumple 50 años, es Moonlight Mile (when the wind blows and the rain feels cold / in the window there is a face you know. / Don’t the nights pass slow) es otro himno jipi, con instrumentación sinfónica y mucha inspiración poética. De los mejores momentos Stone.

La Tetralogía Stone, conformada por Beggar’s Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers y Exile on Main Street, configura el mejor momento de ese grupo seminal. Su segundo gran momento ocurrió hace cuatro años con su disco número 23: Blue and Lonesome, con el que alcanzaron la meta que habían anhelado toda su vida: tocar blues como hacen los negros, como hicieron en los campos de algodón y en el delta del Mississippi los arrancados de la tierra.

La décima pieza de ese disco, Little rain, es su mayor momento poético: una mansa lluvia cae.

Ese disco, Blue and Lonesome, contiene 12 blues clásicos gracias a los cuales sus intérpretes dejan de ser The Rolling Stones para convertirse en músicos anónimos, que es la mejor manera de hacer sonar la epifanía: el acto poético de la música deja de pertenecer a quien escribe o hace, para convertirse en bien común.

Algo semejante a lo que ocurre con la pieza Can’t You Hear Me Knocking y con todo el álbum Sticky Fingers, del que hoy conmemoramos jubileo.

Próxima estación: Marianne Faithfull.

