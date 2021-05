Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Sábado 8 de mayo de 2021, p. 4

El encanto del ballet se reúne con pasión y sensualidad en la obra Divertimento de tango, en la que siete bailarines llevarán al lenguaje del cuerpo la música popular que nació a las orillas de Río de la Plata, incluidas piezas de Astor Piazzolla.

El tango es todo: es la música, las letras hermosas; es bailar en un abrazo especial. Así me enamoré del tango y ya no me soltó , expresa la bailarina María O’Reilly sobre su encuentro con este género, al que había visto en la lejanía, hasta que un día comenzó a tomar clases e ir a las milongas. Con formación en ballet clásico, ahora dirige y produce el espectáculo que ofrecerá funciones por Internet hoy y mañana.

Del compositor argentino, cuyo centenario natal se celebra este año, el espectáculo incluye coreografías a Oblivion, Invierno porteño y Libertango. Astor Piazzola es maravilloso, tiene muchos matices que pueden ser interpretados, fraseados y platicados por el lenguaje dancístico. Su música es muy rica, nos permite esta fuerza y garra, y también dulzura. Para nosotros es maravilloso trabajar con la música de Piazzolla; como intérprete da muchas posibilidades .

Otras piezas del tango tradicional como Nostalgias, Nocturna, A media luz, Quejas de bandoneón y Gallo ciego se insertan en momentos de romance, sensualidad, nostalgia y alegría en la narrativa amena, sobre encuentros y desencuentros de personajes evocados por un escritor.