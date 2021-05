Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 7 de mayo de 2021, p. 12

Al participar en un foro sobre los cambios normativos que deben seguir tras la pandemia, académicos e investigadores indicaron que el modelo económico debe cambiar a fin de que el Estado fomente el desarrollo de infraestructura, como el sector salud, cuyas carencias, afirmaron, contribuyen a la crisis económica.

En el foro A 12 meses de la pandemia, ¿cómo construimos una nueva normalidad justa y equitativa?, convocado por el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor en economía Arturo Huerta explicó que la emergencia sanitaria ha mostrado que en los años recientes las políticas en el mundo han privilegiado el sistema financiero y se relegó el sistema de salud.

Por ello debe reformarse el sistema económico para que los Estados recuperen su participación en el desarrollo en lugar de dejarlo al mercado. Subrayó que en México se ha emprendido una política de austeridad fiscal para frenar el gasto a fin de que no aumente la deuda. No obstante, consideró que esta acción tiene efecto contraproducente, ya que detiene el crecimiento y, lejos de su objetivo, no detiene el incremento de la deuda pública.