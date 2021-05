Ante la falta de argumentos y propuestas, afirmó, pretenden robarle “en la mesa lo que no pueden ganar en las urnas. Precisamente ahora que vamos en primer lugar y creciendo, pretenden confundir a la ciudadanía con artimañas jurídicas y mediáticas sin ningún fundamento.

En Morena siempre defenderemos la voluntad del pueblo. Esto no va a detenernos: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Aseveró que su candidatura está firme; toda la vida me he conducido de forma transparente y en apego a derecho. Espero que la autoridad electoral reconozca que hemos cumplido la ley .