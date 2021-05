Al presentar un balance sobre los cuestionarios que ha hecho llegar el movimiento político Nosotrxs a los distintos candidatos, el ex aspirante presidencial, junto con integrantes de esta agrupación, apuntó que se requiere que la ciudadanía conozca no sólo la imagen o el nombre de los distintos postulados a algún cargo, sino también su ideología y propuestas, en el contexto de un proyecto de agenda legislativa.

Es muy importante que el elector tenga acceso a su candidato, saber por qué lo invitan a votar por él, no sólo por las imágenes de la propaganda o por las descalificaciones que se hacen de los demás en los anuncios, sino tener propuestas concretas, que me parece que es lo que ha faltado no sólo en esta campaña, sino en la vida pública del país en estos últimos tiempos , indicó.

En ese sentido, afirmó que no cuenta con la información suficiente para decidir si se sumará al frente convocado por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, ya que desconoce los objetivos que busca.