Viernes 7 de mayo de 2021, p. 6

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, sostuvo que la calidad del sistema electoral mexicano es reconocida internacionalmente, e incluso se nos considera potencial mundial por el andamiaje legal y constitucional que se ha construido.

Esta valoración, dijo, debe ponderarse de cara a los arrebatos de sectores que hablan de quitar instituciones o a hacer un nuevo diseño porque salen muy caras .

Sin embargo, reconoció que entre la sociedad mexicana hay una especie de desencanto respecto a los resultados de la democracia, porque existe la evaluación de que no está arrojando soluciones a problemas como la pandemia y la economía, o en conflictos sociales. Esta desatención ciudadana en la democracia no es más que una radiografía de que algo está mal en el ámbito de los políticos que no satisfacen las demandas de la población .

Durante su conferencia ante la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales, Vargas aseveró que frente a un escenario de polarización política, a los juzgadores les corresponde actuar con prudencia para refrendar el respeto a las reglas del juego.