Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 7 de mayo de 2021, p. 5

Al confirmar que el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, ofrece mil 500 pesos bimestrales a quien le otorgue su voto el 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigió a la cámara de televisión de su conferencia de prensa y expuso: A ver. A la gente. Que el Presidente que viene de una lucha de años por hacer valer la democracia no denuncie esto, porque es injerencia en lo electoral, ¿qué, no todos los mexicanos tenemos la obligación de hacer realidad la democracia? ¿cómo creen que me voy a quedar callado si esto es lo que más ha dañado a la democracia?

Al reclamo sumó una advertencia: ¡éstas tienen que ser las elecciones más limpias y libres en la historia de México . En Palacio Nacional, además de mantener sus reclamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral (INE) porque han sido los más tenaces violadores de la democracia , preguntó dónde está la Fiscalía Electoral. La paradoja es que el INE, en vez de garantizar la democracia, ha sido creado y funciona en los hechos para impedirla. Se hacen de la vista gorda .