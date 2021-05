Ap, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 7 de mayo de 2021, p. 4

Nueva Delhi. Los casos de Covid-19 en India alcanzaron otra sombría marca al registrar más de 412 mil contagios y cerca de 4 mil muertos, mientras la demanda de oxígeno médico se multiplicó por siete y el gobierno negó los reportes de que fue lento al distribuir los suministros llegados desde el extranjero.

La enfermedad se propaga en zonas rurales de India y países vecinos como Sri Lanka, Bangladés y Nepal cerraron sus fronteras por temor a que el virus se propague.

Los 412 mil 262 contagios contabilizados ayer elevaron el conteo oficial indio por encima de los 21 millones de enfermos. El Ministerio de Salud reportó también 3 mil 980 decesos en las pasadas 24 horas, para un total de 230 mil 168. Los expertos creen que los datos oficiales están por debajo de los reales.

Once personas con Covid-19 murieron por un fallo repentino en la presión de oxígeno en un hospital universitario gubernamental en la localidad sureña de Chengalpet, posiblemente por una válvula defectuosa, informó The Times of India. Los responsables del centro expresaron que repararon la tubería la semana pasada, pero el consumo de oxígeno se duplicó desde entonces.

La demanda de oxígeno en hospitales se ha multiplicado por siete desde el mes pasado, señaló un funcionario del gobierno, mientras India trabaja a contrarreloj para instalar grandes plantas de oxígeno y trasladar cisternas criogénicas, botellas y oxígeno líquido. El martes, India creó un puente marítimo para importar cisternas de oxígeno desde Baréin y Kuwait, en el Golfo Pérsico.

La mayoría de los hospitales no están equipados con plantas independientes que generen oxígeno directamente para sus pacientes. Por lo tanto, los hospitales suelen depender del oxígeno líquido, que puede almacenarse en cilindros y moverse en tanques criogénicos, pero en pleno brote de coronavirus, los suministros en zonas muy golpeadas como Nueva Delhi son muy escasos.

El ministro de Salud, Harsh Vardhan, informó que el país tiene suficiente oxígeno líquido, pero tiene limitaciones para moverlo. La mayoría del oxígeno se produce en el este, mientras la demanda ha aumentado en el norte y el oeste.