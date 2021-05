D

espués de lo narrado en la entrega del 30 de abril tomado de mi libro Pobreza y necesidades básicas (PNUD, Caracas, 1990) sobre la concepción de Marx de la esencia humana, EH, o ser humano, SH, abordo hoy su manifestación en la historia. György Márkus, GM, ( Marxismo y antropología, Grijalbo, 1973/1985) se pregunta ¿Cómo entender estos rasgos del SH? ¿Corresponden con los rasgos individuales en cualquier época de la historia? Veamos, continúa diciendo mi libro de 1990, cómo se despliega el SH en la historia, pues la tarea antropológico-filosófica (estudio de la esencialidad humana) debe complementarse con la sociológica (investigación de la estructuración socio-histórica del hombre). La pregunta por la EH no puede ser contestada haciendo abstracción de la historia (ya que ello supondría abstraer el rasgo más esencial del hombre), sino por el abstracto de la historia. El portador del SH, dice GM, no es el individuo aislado, sino la sociedad, considerada en la continuidad de su movimiento histórico. Desde el punto de vista del todo social, la historia aparece como un proceso progresivo de universalización y liberación del hombre. La universalización del género humano no tiene que implicar la producción histórica de individuos cada vez más universales. También se puede realizar en las multiplicadas relaciones y situaciones recíprocas de individuos cada vez más unilaterales, limitados, abstractos. No hay, respecto de los individuos, criterio unitario alguno que permita una caracterización de las épocas históricas sucesivas como superiores . ¿Cómo sería posible valorar más altamente al hombre de nuestra presente civilización, con sus necesidades (N), sin duda más ricas extensionalmente y sus mayores posibilidades de satisfacción, que a los individuos de épocas que tenían posibilidades mucho más limitadas, pero que (dentro de límites determinados) podían satisfacer su N de trabajo creador en una medida hoy imposible? El abstracto de la historia, la EH, está constituida por aquellos rasgos esenciales de la historia humana real que permiten entender dicha historia como un proceso unitario dotado de una determinada dirección y una determinada tendencia evolutiva . Esta tendencia evolutiva es el desarrollo y ampliación, en el género humano, de los cinco rasgos de la EH señalados en la entrega anterior. El criterio de desarrollo histórico es la medida en la cual “se constituyen los presupuestos de un desarrollo irreprimido y rápido de las fuerzas esenciales humanas –capacidades y necesidades– y del despliegue de la individualidad humana libre, multilateral, la medida en la cual se realiza el SH en la existencia humana individual concreta. Sólo así es posible estimar de un modo universalmente válido y al mismo tiempo, ético-axiológico, las varias épocas y manifestaciones de la historia, no sobre la base de un orden axiológico suprahistórico, trascendente, sino de acuerdo con una caracterización objetiva, históricoinmanente –y universalmente válida– de la evolución humana. En este contexto, son valores humanos ese despliegue y esa realización del SH”. Aquí termina ésta, mi primera narración de la antropología filosófica de Marx y GM. Omití en 1990 el análisis de la alienación en la historia que lleva a cabo GM, el cual rescaté en mi tesis doctoral y en mi libro de 2020.