Para que tales llamados sean una salida al descontento social, y no una nueva provocación, primero debe detenerse la brutalidad policial y hacerse justicia para las víctimas de la represión.

En ausencia de autocrítica por la desafortunada presentación de una reforma tan lesiva a las mayorías, en medio de la peor fase de la pandemia en territorio colombiano, así como por el contraproducente e inhumano abuso de la fuerza pública, el llamado al diálogo no denota prudencia o voluntad de enmienda, sino una profunda disociación de la realidad en el gobierno de Duque.

or conducto de su consejero Miguel Ceballos, el presidente colombiano, Iván Duque, llamó ayer a un diálogo entre quienes marchan y quienes no marchan para dar cauce a las manifestaciones de rechazo a su administración, que se suceden sin pausa desde el pasado 28 de abril. Con un cinismo inaudito cuando, como saldo de la represión en nueve días de protestas, se contabilizan entre 24 y 37 muertos, el representante del mandatario sostuvo que el país tiene que escuchar al gobierno .

Además del talante autoritario y la absoluta falta de sensibilidad por parte de los pupilos políticos del ex presidente Álvaro Uribe, los acontecimientos de esta semana han vuelto a desnudar la hipocresía de las derechas de siempre: partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones autodenominadas de la sociedad civil y otros que se proclaman paladines de la libertad, la democracia y los derechos humanos cuando se trata de desestabilizar a naciones que defienden su soberanía, ahora, mientras Duque manda tanquetas y helicópteros contra manifestantes inermes, permanecen en ominoso silencio.

En particular, ha resultado reveladora la inacción de organizaciones defensoras de las garantías individuales y colectivas afines a Washington, del propio Departamento de Estado y de la principal correa de transmisión de sus intereses en la región, la Organización deEstados Americanos, presidida por Luis Almagro.

Esas instancias, siempre prestas a apoyar actos de protesta contra gobiernos que no se pliegan a la voluntad de la Casa Blanca, han evadido cualquier posicionamiento real –en el caso del Departamento de Estado, no ha habido ninguno, y Almagro no ha hecho declaraciones a título personal– en torno a la que es, hoy, la mayor crisis institucional y de derechos humanos en el continente, con lo cual ratifican, por enésima ocasión, el doble rasero que guía sus agendas.