Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 7 de mayo de 2021, p. 2

Los personajes de Furia están abandonados a sí mismos y a las circunstancias. Eso los lleva a un erotismo desbordante y extraño, que no tiene que ver nada más con lo que se considera erótico: hombre y mujer de la misma edad, atractivos. Es mucho más vasto y quería hablar de eso , expresa la escritora Clyo Mendoza sobre su primera novela, que fue presentada este miércoles.

La poeta y narradora menciona en entrevista que lecturas como la de la escritora uruguaya Marosa di Giorgio, que escribía pasajes eróticos con hongos, bestias o árboles, uno de los erotismos más contundentes de mi vida , tienen que ver con su narración, coeditada por Almadía y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

También se relaciona con su realidad objetiva, pues su abuela se casó a los 15 años con un señor de 60. Siempre me he preguntado cómo vivía su erotismo, porque tuvieron cinco hijos y parece que fue un matrimonio donde no había una trágica relación de poder. Me cuestiono sobre estas personas que me preceden y hasta cierto punto me determinan .

Mendoza (Oaxaca, 1993) refiere que en uno de los pasajes, Salvador está perdido en el desierto y confunde a las palmeras y cactus con la persona que ama. Tiene que ver mi parte de poeta: es una metáfora tal vez exagerada y dramática, pero la mayoría atravesamos momentos así: te entregas al dolor y arrojo. Tiene que ver con el erotismo del que habla Bataille, sobre hasta qué punto las pulsiones eróticas están vinculadas con la muerte y el sufrimiento .

La muerte, lo único que compartimos como especie

Por condición vital, estamos siempre a expensas de la muerte. Pero todo en el mundo de hoy, incluso el mercado, tiene que ver con posponerla o evitar verla. Desde los productos antiedad hasta las series de Netflix, todo ofrece una distracción de eso único que realmente nos pertenece y que compartimos como especie (incluso con otras). Entonces, eso único que podría unirnos, nos aliena. Nos atemoriza.