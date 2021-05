L

o último que había leído de Roger Bartra fue La jaula de la melancolía. Pensé, antes de leerlo, que se trataría de una ironía. Melancolía, una noción de la literatura decimonónica, no daba para teoría antropológica, sociológica o política. Me equivocaba. Su autor, el mismo que dirigió la revista El Machete, publicación del Partido Comunista Mexicano, sí tenía esa aspiración.

Melancolía, spleen, hastío, tedio: vaguedades que sólo se puede entender en un mundo decadente como el finisecular del siglo XIX y sus extensiones en el XX, y que, claro, uno puede aceptar en alguna canción con Agustín Lara, Bob Dylan o Ives Duteil.

Cuando terminé la lectura de La jaula me lo reproché. Ni por disciplina debí haber concluido la de tal ejercicio retórico. Pero sí me prometí no volver a leer a Roger Bartra, ese epígono desencaminado de Octavio Paz.

Y así había sido hasta la aparición de El regreso a la jaula. Mi rechazo original debía dejar paso al análisis. Pero, de nuevo, su pêle-méle semiótico me ahorró tal esfuerzo.

Su ornitorrinco de afirmaciones no se lo permiten ni los periodistas del coro dolido por el desplazamiento de los privilegios florecientes a los que estaban acostumbrados hasta la llegada de López Obrador.

En su redescubrimiento del populismo como característica central de ese gobierno, R. Bartra no hace sino actualizar la acusación que la derecha le hizo a López Obrador en la campaña electoral de 2006: ser su emblema.

Esa caracterización la enlaza R. Bartra al autoritarismo de López Orador, que busca, según él, la restauración del priísmo más antidemocrático. No el salinista modernizador, sino aquel fincado en el nacionalismo revolucionario.

Acaso el batiburrillo teórico de R. Bartra se pueda pasar por el harnero de un glosario mínimo anotado para verlo mejor. Aquí lo intento.

Ajolote. El anfibio que, a pesar de llegar a la madurez, permanece en estado larvario: no evoluciona como las demás especies.

R. Bartra redescubre que así es cierto mexicano del estereotipo literario creado por el autor de El laberinto de la soledad: no se moderniza y renacuajo se queda. López Obrador y los que lo siguen responden a esa morfología.

Autócrata. Sin más, figura que encarna en López Obrador.

Por lo menos pudo haber dicho que un peculiar autócrata, al que hasta el INE le echa abajo sus candidatos.

Clases sociales. En la realidad no existen: son una construcción ideológica.

La derecha empresarial, la derecha política (panista) y otras similares y anexas jamás llegarán a la conclusión de uno de los magnates más ricos del mundo, Warren Buffet, quien sin pizca de vergüenza o tartufismo ha dicho que las clases y la lucha de clases sí existen, pero que su clase ha vencido en esa lucha.