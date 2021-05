Enrique Méndez Y Eduardo Murillo y Martín Sánchez

Jueves 6 de mayo de 2021

La decisión de la Cámara de Diputados de retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es inatacable, pues el señor no tiene inmunidad procesal penal, más que frente al Poder Judicial del estado; si un juez federal abre una causa, tendrá que comparecer , explicó el presidente de la sección instructora, Pablo Gómez Álvarez (Morena).

En entrevista agregó que el Congreso estatal debió separarlo del cargo porque no lo pueden proteger . Precisó que, al no haber recurso posible en contra de la resolución de la cámara, no puede estar en un litigio, no hay controversia , porque la participación de los diputados terminó cuando se aceptó y votó el desafuero.

Por su parte, Alberto Woldrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, afirmó que García Cabeza de Vaca puede ser destituido de su cargo, pues ha incumplido con varias sentencias de amparo relacionadas con la expropiación de predios para la construcción del Puente Internacional Libertad.