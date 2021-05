Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 6 de mayo de 2021, p. 4

La realización de la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado desató desencuentros en el seno de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). Durante la presentación del acuerdo para aprobar el modelo de boleta y materiales electorales, los consejeros Claudia Zavala y Jaime Rivera alertaron sobre la imposibilidad de avanzar en la organización sin la certeza de los recursos con que se contarán, tras el rechazo de la Secretaría de Hacienda a otorgar una ampliación presupuestal.

En la sesión a distancia de dicha comisión, molesto, su presidente, José Roberto Ruiz Saldaña, cuestionó la falta de honestidad de Zavala y Rivera, quienes no anticiparon esta postura antes de agendarlo para su votación. Y luego recriminó: que cada quien asuma su responsabilidad cuando se inicie el juicio político en contra nuestra por no organizar la elección.

La acusación generó tensión cuando Zavala le reprochó dirigirse en esos términos y Rivera consideró desmesurada la imputación, por lo que pidió a Ruiz Saldaña retractarse.

La consulta está prevista a efectuarse el primero de agosto, por lo que la consejera electoral Dania Ravel aseveró que aun cuando el Consejo General del INE aún no define la ruta a seguir en la consulta popular ante la carencia de recursos, por el margen tan estrecho entre la elección y la consulta popular es necesario avanzar en paralelo en la organización, porque existe el riesgo de que, de no hacerlo, no se pueda organizar la consulta en la fecha pactada.