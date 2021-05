Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 6 de mayo de 2021, p. 3

El Instituto Nacional Electoral (INE) es de lo más ineficiente y parcial y se tiene que renovar el sistema electoral mexicano , apuntó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa de ayer calificó de kafkiano lo que sucede en ese organismo, por el bajo número de votantes mexicanos en el extranjero, comparado con su presupuesto de 20 mil millones de pesos.

Consideró que el tono de la crítica a sus opositores subió porque no les ha resultado la campaña mediática contra su gobierno.

Llevamos a cabo una transformación. Los opositores están desesperados, pero no levanta el movimiento reaccionario, ¡no levanta!, y le buscan y le buscan, más ahora en temporada electoral ¡y no pueden! Y es más la lanzada de los medios, pero la gente no sale a protestar en contra del gobierno, o salen, pero muy pocos, nada que ver con lo que está pasando en otros países, donde la gente está en la calle y reprimen y hay muertos, eso los medios de aquí no lo difunden, los medios convencionales, con honrosas excepciones.

La crítica al órgano electoral se extendió a que no logra que se faciliten los trámites para que puedan votar nuestros paisanos en el extranjero. Llevamos como 20 años así. Cuando digo que, aunque parezca paradójico o contradictorio, son aparatos para que no haya democracia. Puede parecer así, irreal, kafkiano. El presupuesto del INE este año debe ser como de 20 mil millones de pesos. Es de lo más costoso en el mundo, pero lo estamos viendo, de lo más ineficiente y muy parciales, que eso es lo peor .