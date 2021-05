▲ BLINDAJE PARA EL GÜERO PALMA. Vehículo en el que la madrugada del miércoles agentes de la FGR trasladaron al ex capo del cártel de Sinaloa, del Altiplano a instalaciones de la Seido. Foto La Jornada

l presidente de la República, en Palacio Nacional y específicamente en su conferencia mañanera de prensa, pidió ayer, a título ciudadano , confirmar la veracidad de algo visto en las redes sociodigitales respecto a presuntos ofrecimientos del priísta Adrián de la Garza, candidato a gobernar Nuevo León, de hacer entregas periódicas de dinero en caso de ganar las elecciones.

Así lo planteó Andrés Manuel López Obrador: “... voy a aprovechar para hacer una denuncia como ciudadano sobre las elecciones. Quiero nada más que se confirme si es cierto algo que vi ayer en las redes; a ver si es real, no vaya a ser una noticia falsa, porque también ahora abundan las noticias falsas, los bots y todo esto en las redes: en las benditas redes sociales se meten estos duendillos” (https://bit.ly/2QVT8s1).

La respuesta no tardó en llegar. De la Garza, quien fue procurador de justicia de Nuevo León y presidente municipal de Monterrey (en dos periodos), perteneciente al equipo del ex gobernador Rodrigo Medina, de amplia fama negativa ambos, aceptó y defendió la Tarjeta Regia, a la que definió como un programa de apoyo y fortalecimiento a la mujer , que no sería una forma de regalar dinero y comprar intenciones de voto, sino una inversión (...) un reconocimiento al trabajo que hace la mujer en casa .

En cuanto a la mencionada tarjeta, ha de decirse que diversos partidos, pero principalmente el Revolucionario Institucional, han recurrido por sistema a ese método de virtual compra posdatada del voto, mediante tarjetas que supuestamente darán a sus poseedores el derecho a recibir retribución desde el presupuesto público si es que el candidato gana la contienda en turno. Las autoridades electorales del estado y a escala federal (en este caso, el Instituto Nacional Electoral), tienen ahí una extraordinaria oportunidad de confirmar el celo correctivo mostrado, en cuanto al INE, en otros incidentes violatorios de la legalidad.

El priísta De la Garza, continuidad de Rodrigo Medina, como se ha dicho, aprovechó el momento para soltar la especie de que el señalamiento del Presidente de la República respecto a la Tarjeta Regia sería una forma de ayuda a Samuel García, el estrambótico abanderado de Movimiento Ciudadano que, según algunas encuestas de opinión, va a la cabeza de las preferencias de voto, por más que su conducta frecuentemente videodifundida parezca impropia del ejercicio de un cargo público tan importante (aunque, bueno, si lo ha ejercido El Bronco...).