Respuesta a Pilar Padierna sobre becas de posgrado de UACM

Irregularidades cometidas por el comité de becas: artículo 45, fracción V del reglamento de becas: cada convocatoria anual de becas deberá contemplar como nuevas becas por lo menos 10 por ciento más con respecto al número asignado en la convocatoria anterior . El comité ofreció en la convocatoria 2019, 69 becas con un monto de 6 mil 127.77 pesos cada una, en 2020 redujeron en más de 50 por ciento el número de becas, el ofrecimiento fue sólo de 38 becas, sólo otorgaron 27 con un monto de 5 mil 473.44 cada una, quedando en la opacidad 11 becas menos de las anunciadas en la convocatoria. Ante nuestro reclamo se vieron obligados a asignarlas de manera extemporánea, pero se niegan a otorgar matrícula y generación de los beneficiarios y a dar a conocer los nombres de los especialistas que evaluaron los proyectos de investigación, en un correo institucional la doctora Pilar Padierna nos respondió: los y las evaluadoras no nos han dado la autorización para publicar sus nombres (sic). La doctora Padierna escatima la verdad y no hay transparencia en el proceso.

Iván Ramos, Eliud Lara, Lilia Paz, Fernando Rivera, Alma Santos, Elisa Sánchez, Jaasiel Flores y siete firmas más

Tradiciones ruidosas

En ocasiones parece una mera moda la preocupación por el medio ambiente , hasta se logran amparos de peticiones caprichosas bajo el argumento de que éste se afecta por el paso de los aviones. Pero poco se hace sobre el bombardeo de los cohetes artificiales que, día tras día, sin control ninguno, estallan cerca de nuestros oídos, de los tanques de gas, alborotando el sueño y la tranquilidad de muchos. Contaminación de ruido que afecta por igual a los individuos.

Dizque por las tradiciones y las fiestas de los santos; dizque por los pueblos originarios, y tantos dizques más que no hacen más que justificar una práctica molesta y peligrosa. Los fuegos artificiales deberían regularse en toda la ciudad, en días específicos y cuidando la seguridad de los habitantes. Y no estoy en contra ni de las tradiciones ni de las fiestas, pero de lo que va más allá y que afecta a otros, sí.

Y ¿cuándo se ha hecho algo? ¿Cómo ampararse? ¿Por qué los titulares de las alcaldías no toman el control? El pueblo debería aprender más del silencio y no del ruido que sólo entorpece las ideas. Lo peor es que no sé si son las iglesias, las alcaldías o es la misma gente que cree poder no sólo tomar las calles, sino también el ambiente y la tranquilidad de otros ciudadanos.

Ojalá en la alcaldía Iztacalco algo se haga en los barrios de Santiago; es una locura, un descontrol, un peligro. Ni siquiera son sólo de noche, lo primero que despierta, no se diga ya entre los días de la semana, sino los domingos y temprano son esas explosiones que enferman, que enturbian el descanso del domingo. Como decía Juan Gabriel, ¡pero qué necesidad!

Norma Garza Saldívar