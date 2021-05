Habitantes de la localidad indígena de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, denunciaron que desde hace al menos dos meses no tienen agua corriente debido a que políticos locales y empresas han saqueado el pozo que abastece la zona, por lo que exigieron que dichas reservas de líquido regresen a manos de la comunidad.

Exigieron frenar la extracción de agua de Mexquititlán y que se restituya el control del pozo a la comunidad; además, demandan que se explique el estado de la concesión de dicho manantial.

Culpan a políticos, a Bonafont y a Coca-Cola

Marisela Mejía, integrante de la comunidad otomí en la Ciudad de México, detalló que la sequía en el pueblo comenzó hace 10 años y se ha agravado por el uso irracional del líquido por empresas y políticos, entre ellos el ex alcalde Rosendo Anaya.