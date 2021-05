En el mismo tenor, el volante explicó que los frecuentes cambios de entrenador “generan inestabilidad. No puedes terminar de asimilar un sistema de juego si cada rato remplazan al técnico, como ha pasado en Chivas en los últimos años.

Aunque también comprendo que es un tema que no me compete, para eso está la directiva, la cual toma las decisiones basada en los resultados. Es muy respetable su elección, pero él debe sentir nuestro respaldo, el jugador también tiene que poner de su parte, para mí es el idóneo , comentó ayer en una conferencia virtual.

El contrato del llamado Rey Midas vence al término de la presente temporada, y hasta el momento, la directiva del club Guadalajara no ha anunciado su renovación.

▲ El mediocampista reconoció que el repechaje les da otra oportunidad, tras el mal torneo del equipo. Foto Jam Media

No obstante, indicó que el Rebaño, enfrentará su próximo duelo de repechaje ante el Pachuca con un envión anímico importante, tras cerrar la fase regular con tres partidos sin conocer la derrota.

Si (el formato de competencia) hubiera sido como antes (donde sólo clasificaban los ocho primeros lugares), hubiéramos quedado fuera. Hoy estamos en la antesala de poder entrar a la liguilla, que puede ser muy positiva para nosotros, es cuestión de creérnosla y de saber que tenemos el potencial para ser campeones, que es nuestro objetivo a final de cuentas , expresó.

Asimismo, reveló que después de caer (1-0) contra Cruz Azul, en la jornada 14, el plantel rojiblanco sostuvo una charla en la que propusieron ubicarse al menos en zona de repesca para buscar la liguilla.