En el primer ensayo, Tracing the marvelous (Rastreando lo maravilloso), la mexicana Tere Arcq, experta en la vida y obra de Rahon, aporta una serie de claves para una mejor comprensión de su impulso creativo. Al igual que su poesía, la pintura de Rahon está cargada de mitología y magia, memoria y significado. La artista estaba motivada por la pintura prehistórica de las cavernas y el entorno surrealista en que vivía y trabajaba en Europa. Tejió símbolos, colores y texturas en combinaciones figurativas y abstractas de carácter narrativo.

En junio próximo, la revista The New York Review of Books publicará la totalidad de la obra poética de Rahon, traducida del francés por Mary Ann Caws. Incluye cartas y poemas recién descubiertos de Picasso, Bretón y Paalen, entre otros.

El Instituto Getty está por adquirir el archivo de la artista, mientras el Instituto de Arte de Chicago posee y exhibe dos de sus pinturas, Peau de soleil (1944) y Autorretrato y autobiografía (1948).

Rahon arribó a México con su esposo, el pintor austriaco Wolfgang Paalen (1905-1959), y la fotógrafa suiza Eva Sulzer. Aquí se quedó, incluso se nacionalizó mexicana en 1946. El matrimonio Paalen había sido invitado al país por Frida Kahlo y Diego Rivera. Fue en México donde Rahon se hizo pintora.

Lo poco conocido sobre la niñez de Rahon revela una persona independiente y carismática, de talento prodigioso. Muy joven se trasladó a París, donde creó sombreros para Elsa Schiaparelli, diseñadora influenciada por el surrealismo. La presentaron con el fotógrafo Man Ray, para quien modeló, e hizo amistad con Joan Miró. En 1931 conoció a Paalen, quien la introdujo al círculo de los surrealistas, encabezado por André Breton. Rahon y Paalen se casaron en 1934.

Entre 1936 y 1941 publicó tres volúmenes de poesía.