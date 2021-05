Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de mayo de 2021, p. 7

México ocupa la posición 12 de entre más de 200 países por el número de vacunas recibidas y aplicadas, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien destacó que pese a los retrasos en la entrega de los biológicos se ha logrado mantener un ritmo de vacunación ininterrumpido .

Informó que a la fecha, 8 millones 62 mil 112 personas han completado su esquema de inmunización contra el Covid-19, ya sea con una o dos dosis; ayer se aplicaron 354 mil 566 en todo el país.

En conferencia vespertina en Palacio Nacional, dio a conocer que si bien se mantiene la tendencia en el descenso de casos estimados en la semana epidemiológica 16, ayer se reportaron 3 mil 64 contagios confirmados, para un total de 2 millones 352 mil 964, mientras los decesos se incrementaron en 395, con un acumulado de 217 mil 740.

En la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación, López-Gatell detalló que de las personas inmunizadas, 10.6 millones son adultos mayores; un millón 25 mil 373 de personal de salud y 943 mil 423 trabajadores del sector educativo, mientras que hasta este lunes se había aplicado al menos la primera dosis a 85 mil 824 personas de 50 a 59 años.

De este grupo de edad, indicó que ya empezó la inoculación en 27 municipios, y están programados 182 adicionales, aunque reconoció que están pendientes 2 mil 26, pues la campaña de inmunización apenas empezó el lunes.