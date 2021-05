Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de mayo de 2021, p. a10

El reciente año de la Liga Mx no fue bueno. El Guardianes 2021 resultó opaco, deslucido, sin figuras, muchas lesiones y estadios sin gente , dijo José Luis Sánchez Solá, quien resaltó que mucho tuvo que ver la pandemia de Covid-19. Podríamos haber visto un torneo mejor, pero hay una causa justificada , indicó. En tanto, Gabriel Caballero estimó que el virus afectó fácil a 80 por ciento de los futbolistas del máximo circuito .

El Chelís enfatizó: “El futbolista podrá ser Superman, indemne, pero sus familias no, y aunque es profesional, su primer pensamiento está en su familia y ella no es asintomática. El jugador está en todas partes: hoteles, aviones, aeropuertos, vestidores, entrenamientos, gritando en la cancha… Algunos se infectaron por irresponsabilidad y al ser personas públicas son más visibles y los sancionaron.

No obstante, en general el futbolista ha vivido preocupado por esa circunstancia, entonces no está al ciento por ciento en la cancha. ¡Si teniendo todas las condiciones en su favor no está al cien, menos con este tipo de problemas! , expresó el ex timonel y analista.

Los directivos y la afición exigen resultados y espectáculo, sin imaginar lo que hay detrás, comenta Gabriel Caballero.

“Los técnicos varias veces tuvieron dos o cuatro elementos aislados por casos positivos, lo que alteró la planeación o tiró el trabajo hacia un partido. En los jugadores se percibía temor y el problema no es que te dé el coronavirus y estés 15 días fuera, sino las secuelas que te puede dejar.