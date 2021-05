El tiempo le dio una madurez que se refleja en la novela, considera, ayudó a crear una versión con un nuevo carácter, como afinar una melodía . Mejoró el trabajo con las metáforas, las imágenes y el estilo. Con el avance de los años, he cambiado para peor. Duermo poco, pero mal. Me obsesiono .

Como paciente de un sicoanalista soy un problema, meterse a mi mundo es un torbellino , bromea.

Para lectores obsesivos y compulsivos la literatura es como un refugio para fugarte de la realidad. Vivimos en un mundo que la literatura nos enseña que por más claro que esté el sol que nos alumbra y de alguna manera fijo el suelo que nos sostiene (claro, cuando no tiembla), siempre estamos rodeados de hecatombe, de ángeles y demonios que están a nuestro alrededor. Entonces, este libro es como meter el dedito en el ventilador para ver si corta.

Serafín, aún niño, abandona su pueblo, apenas con unos cuantos pesos y un poco de comer. Dice adiós a su madre para tomar un autobús entre el camino polvoriento. Como una escena rulfiana o del cine de oro, emprende un viaje hasta un lugar desalmado por el caos: la ciudad monstruosa. Solares reconoce que Rulfo es una de sus grandes influencias, siempre lo he tenido presente, su estilo me es verdaderamente fundamental y admirable .

El narrador advierte que de alguna manera es una novela muy inspirada en las lecturas infantiles, “tengo la sombra de Los Miserables y las penurias de Cosette”. En esa obra de Víctor Hugo, Jean Valjean rescata a la niña. Fui un lector voraz desde que aprendí a leer. Mi mundo fue siempre la literatura . Julio Verne y Emilio Salgari alimentaron su crecimiento, así como las historias del náufrago Robinson Crusoe o Los tres mosqueteros.