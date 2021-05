L

as crisis ambiental y social que hoy padecen, en mayor o menor grado, todos los países del mundo, están indisolublemente ligadas. No se puede abatir la crisis social (pobreza y desigualdad) sin enfrentar la crisis ambiental y viceversa. Por ello los gobiernos están obligados a diseñar programas integrales que conduzcan a lograr varias metas a la vez. Hoy existe consenso en que la reforestación es una actividad que, bien diseñada como acción de gobierno, puede operar para solucionar diversas problemáticas. No sólo mitiga el cambio climático (por la captación de carbono que realizan los árboles sembrados), sino enfrenta efectos del calentamiento global como desequilibrios hidrológicos en las cuencas, protección de costas contra huracanes, y hábitat para especies afectadas de flora y fauna.

De manera paralela, el pago y asistencia técnica por reforestar dado a familias y comunidades rurales contribuye a abatir la pobreza y marginación social y reducir la migración, más aún si se acompañan de opciones para la autosuficiencia alimentaria y para comercializar los productos derivados de la reforestación.

El programa Sembrando Vida cumple con creces estas tareas, pues es tanto un programa de bienestar social, como de carácter ambiental, un instrumento para abatir la pobreza y mitigar el cambio climático, como otros proyectos similares que destacan en el contexto mundial.

En Bangladesh el programa Integrado de Productividad Agrícola implementado entre 2014 y 2016 ha tenido resultados favorables. El establecido contra la desertificación en África (La Gran Muralla Verde del Sahara y el Sahel) iniciado en 2007 y que ha recibido sustanciosos apoyos del Banco Mundial y de los gobiernos europeos. Y el de China, que es el mayor proyecto de reforestación en la historia humana, iniciado en 1999 y proyectado hasta 2050, contra la desertificación, la erosión, las inundaciones y las tormentas de arena, que afectan el norte del país por el avance del Desierto de Gobi. Este programa es parte nodal de una estrategia nacional que busca convertir a China en una civilización ecológica hacia 2035.

Sembrando Vida es para mi gusto uno de los programas estatales mejor estructurados. ¿Se imagina el lector a 410 mil propietarios o productores que representan a un número igual de familias campesinas o rurales, es decir a una población de al menos 2 millones, creando sistemas agroforestales junto con milpas intercaladas con árboles frutales, bajo principios agroecológicos, pues se evita el uso de insumos tóxicos (fertilizantes y pesticidas químicos), además de crearse biofábricas y viveros colectivos?