l gobierno de Joe Biden parece haber comprendido que salvar al capitalismo exige sacarlo cuanto antes del orden neoliberal. Sacarlo de la economía y de la política neoliberales. “Es hora de que recordemos que ‘ we the people’ somos el gobierno, ustedes y yo, no una fuerza en una capital lejana”, dijo, en contra del evangelio neoliberal al que pertenecía desde tiempos de Clinton.

Biden se propone una política fiscal diferente de la austeridad del Consenso de Washington, con sus programas de gasto para el rescate de la economía, para las infraestructuras y para ampliar la red de bienestar y reducir la pobreza. Quiere gravar a las grandes empresas, a las personas de altos ingresos y favorecer la ampliación del sindicalismo. Lo acompaña Janet Yellen, secretaria del Tesoro: política fiscal y monetaria de la mano. Se ha ubicado a la izquierda de su pasado, pero trabaja contra el ala conservadora de su partido y contra la oposición cerrada de los republicanos.

Al nobel neokeynesiano Paul Krugman por décadas lo convirtieron en un outsider. Ahora, editoriales de diversos medios escriben que Washington habla en lenguaje krugmaniano. Krugman escribe: Sus verdaderos motivos [de los republicanos] no son un misterio. Quieren que Biden fracase, al igual que querían que fracasara el presidente Barack Obama, y una vez más ofrecerán una oposición a ultranza a cualquier cosa que proponga un presidente demócrata . Tim Scott, encargado de formular la réplica a Biden, alertó contra los sueños socialistas de Biden, hágame usted el favor, y dijo en lengua neoliberal reaganaiana: más impuestos, más gasto. Washington estará más en tu vida. Desde la cuna hasta la universidad. La belleza del sueño americano es que las familias deben definir ese sueño por sí solas. Deberíamos estar expandiendo oportunidades para todas ellas, no arrojando dinero para resolver problemas . Trump sigue actuando y los republicanos serán un obstáculo permanente. Las fuerzas negras de la expoliación neoliberal no están derrotadas, en todas partes resistirán hasta que las mayorías arruinadas puedan quitarse la venda y vean quién es su más voraz enemigo.