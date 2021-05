Ángeles Cruz Martínez

Las personas que viven con cáncer, insuficiencia renal, lupus, artritis o alguna otra enfermedad que afecta su sistema de defensas deben recibir la vacuna contra Covid-19, cualquiera de las cinco disponibles en el país. No deben dudar por supuestos y no comprobados riesgos. Por el contrario, está demostrado que los biológicos son seguros; es decir, no causan daño, afirmó Celia Alpuche, coordinadora del grupo asesor en Vacunas de la Secretaría de Salud (Ssa).

Explicó que las investigaciones sobre el efecto de los biológicos en sectores específicos de la población como los mencionados apenas se están realizando. Esto es así porque los ensayos clínicos se hicieron primero en personas sanas de 18 a 59 años.