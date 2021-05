Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 4 de mayo de 2021, p. 9

Las vacunas contra Covid-19 no están llegando a la velocidad que se quisiera porque la producción es todavía lenta. Por eso el país no puede avanzar más en su aplicación, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

El funcionario anticipó, no obstante, que de acuerdo con el plan nacional, en la primera quincena de julio se habrá cubierto a 20 por ciento de la población. En ese momento, indicó, se podría bajar 80 por ciento la mortalidad.

También aludió que la estrategia prevé que al primer trimestre de 2022 se haya vacunado a todas las personas mayores de 16 años y si en el transcurso de 2021 concluyen los ensayos clínicos para menores de edad, serán inoculados.

Durante la conferencia vespertina, el funcionario agregó que esta semana se prevé la llegada de un millón 856 mil 900 dosis contra el coronavirus, de las cuales un millón se esperan el jueves 6 de la empresa china Sinovac, y el viernes se estima que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorice la liberación de 856 mil 900 dosis de CanSino, las cuales se envasan en Querétaro.

Esta semana no arribarán fármacos de Pfizer. Ayer se esperaba el avión en la Ciudad de México con 500 mil vacunas rusas Sputnik V, primeras dosis, pero no llegó y no se le incluyó en el cronograma.